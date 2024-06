Assange paga 500 mil dólares por un vuelo a una isla remota para evitar pisar territorio continental de EU

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, desembolsó medio millón de dólares para volar a una isla remota y evitar regresar al territorio continental de Estados Unidos, luego de aceptar un acuerdo con el gobierno de Biden y ser liberado de prisión.

Assange, de 52 años, fue liberado el lunes por la mañana de una prisión británica y voló desde el aeropuerto Stansted de Londres al territorio estadounidense de Saipan en las Islas Marianas del Norte, un vuelo de 500.000 dólares, según los informes.

El miércoles por la mañana tendrá una audiencia en un tribunal federal de Estados Unidos en la remota isla de la Commonwealth.

Allí, se declarará culpable de conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional por publicar informes clasificados sobre las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak en su sitio WikiLeaks, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los documentos judiciales presentados el lunes.

Según los informes, Assange se negó a poner un pie en el continente americano y, en cambio, optó por la isla tropical porque estaba más cerca de su tierra natal, Australia, informó The Sun.

El territorio estadounidense está a sólo 1.800 millas de Australia, en comparación con las 7.000 millas que la separan de Hawaii.

Emily Crawford, profesora de la facultad de derecho de la Universidad de Sydney, explicó la decisión a Reuters y le dijo al medio: “Tiene que [enfrentar] los cargos que se han presentado según la ley estadounidense”.

“Tenía que ser territorio estadounidense, pero tenía que ser el territorio estadounidense más cercano a Australia que no fuera un estado estadounidense como Hawaii”, añadió.

Después de que se declare culpable de un cargo, se espera que se le permita volar a casa, y sus cinco años en prisión en el Reino Unido contarán como tiempo cumplido.

Su esposa, Stella Assange, dijo que buscará el perdón de Estados Unidos después de declararse culpable del cargo.

Ella dijo a Reuters que habían sido “unos años difíciles” y que realmente no creería que él fuera libre hasta que se reunieran.

“Me siento eufórica. También me siento preocupada, ya sabes, porque estoy muy acostumbrada a esto. Cualquier cosa puede pasar. Me preocupa que hasta que esté completamente aprobado, me preocupa, pero parece que hemos llegado allí. Realmente lo creeré cuando lo tenga frente a mí y pueda tomarlo y abrazarlo y entonces será real, ¿sabes? ella dijo.