Ataca Samuel García a la oposición; critica al fiscal de Nuevo León

“Imagínense a un Auditor que no sea de Paco (Cienfuegos) y sí revise cuentas públicas del PRI, un Poder Judicial que no esté en manos del PAN, con jueces independientes. Y, de una vez, a los Alcaldes también cámbienlos, a los que estorban”, añadió el mandatario estatal.

“Hay días que me habla Juan Ignacio (Barragán): ‘Gober, me urge este decreto para terminar la Presa Libertad’. Y le digo: ‘Dile al Congreso que lo apruebe’. ¿Saben cuál es la respuesta?: ‘Ni madres, así no’”, explicó.

“¿Quieren que arregle la seguridad de Nuevo León? (...) ¿Cómo le hago si el Fiscal que me pusieron del PRI no viene a las juntas. No me puede ver, no viene a las juntas y... me operan en contra operativos?”, cuestionó.

“Ah, pero ahí están todos los días: ‘La seguridad, Gobernador’... Quítenme a ese patán, quítenme a ese capo, y se las arreglo así”, afirmó al momento que tronaba los dedos.