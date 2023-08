‘Es importante no exagerar’... López-Gatell desestima recomendación de la UNAM sobre uso del cubrebocas (video)

Durante la conferencia Mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario federal aclaró que no se oponen al uso de cubrebocas; sin embargo, dijo que es importante no exagerar la preocupación sobre lo que presenta la UNAM , pues afirmó que la recomendación “tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria”, ante el inicio del próximo ciclo escolar.

“Es importante no sobre dimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente presenta la universidad, ellos lo que dicen y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma”, afirmó.

“No hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso respecto a Covid-19. Sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Virus del Covid-19 está cambiando, advierte la UNAM; pide a todo México usar nuevamente cubrebocas

El funcionario reiteró que la UNAM tiene una responsabilidad “de cuidar a su comunidad”. Ante el inicio del próximo ciclo escolar.

Recordó que la Máxima Casa de Estudios hace un monitoreo con base en la información pública. Sin embargo, señaló que no hay alerta por aumento de casos en el país.

Reiteró que la situación “está en calma”, a pesar de reconocer que se reportó un leve incremento en el número de casos registrados durante las últimas semanas.

“No hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad de tener la circulación endémica del virus”

Recalcó que la predicción para la región es que durante la “temporada fría” —que será en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo— se presenten más de 350 virus respiratorios.

Recordó que en octubre, cuando empiece la vacunación contra influenza, también se implementarán las inoculaciones contra coronavirus.

“En ese momento anunciaremos oportunamente el inicio del periodo de vacunación”, detalló.

Sobre el uso de cubrebocas, el subsecretario señaló que éste “siempre tiene una utilidad”, pero aclaró que no se está recomendado su uso masivo.

“El cubrebocas siempre tiene una utilidad —lo hemos dicho una y otra vez— para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio, incluyendo SARS-CoV-2, propagarlo a otra persona”

TE PUEDE INTERESAR: Actividad industrial en 10 entidades sigue sin ‘curarse’ del COVID

“No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo intensivo en un momento dado porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas podría llevarles a no usarlo justo cuando es más necesario”, señaló.

El subsecretario también dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene solamente 19 personas hospitalizadas en todo el país por COVID-19. Además, informó que la ocupación hospitalaria de camas normales por la enfermedad es de 2% y menos de 0.5% de hospitalización en camas de terapia intensiva.