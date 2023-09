Audio del ‘Bicho’ (CR7) se hace viral en TikTok; IA usa voz de Cristiano Ronaldo para enviar saludos (VIDEO)

Recientemente, la cuenta oficial de TikTok del Real Madrid sorprendió a sus aficionados publicando un video en el que aparece un supuesto chat de WhatsApp con el futbolista Cristiano Ronaldo, acompañado de un audio en el que se puede escuchar una simulación de su voz.

En el audio se escucha una voz parecida a la de Cristiano Ronaldo (CR7), también conocido como ‘El Bicho’, enviando un saludo y deseando buenos días. ¿Ya lo escuchaste?

CREAN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL AUDIOS DE CR7

Con todo y su característico acento portugués, la Inteligencia Artificial (IA) recreó la voz y tono del jugador del Al Nassr. Este audio se compartió principalmente en TikTok, pero ya es viral en distintas plataformas del mismo formato.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No lo cachan! Eduin Caz se lanzó a su público y no resultó como esperaba (Video)

El clip inicia con la supuesta voz del ‘Bicho’ invitando a quien lo escuche a despertar e iniciar un buen día. También recuerda al oyente arreglarse para lucir guapo... pero no más que él.

“Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que no te levantas, que no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, que nos vean un poco la carita, que vean de qué estamos hechos, hombre.