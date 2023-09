Aún no termina: la ola de COVID-19 amenaza con más contagios en las próximas semanas

No obstante, para los estadounidenses que se han acostumbrado a sentir que el país ha superado el COVID-19, la ola actual podría ser un rudo recordatorio de que esta incipiente Nueva Normalidad no es un mundo sin el virus.

En ciudades de todo el país, los restos de las restricciones por coronavirus permanecen, aunque ya no se cumplan. Las tiendas tienen carteles en los escaparates que demandan el uso de cubrebocas, pero adentro nadie los usa. Las calcomanías de hace años en las que se les pedía a los clientes que se mantuvieran a metro y medio de distancia en la fila están descoloridas, desgastadas y son ignoradas. Los escaparates ocasionales de las ciudades grandes promocionan pruebas gratuitas de COVID-19, aunque su interior está vacío.

El virus sigue trastocando el trabajo, la escuela y la política: este mes, un brote de COVID-19 relacionado con una reunión del Consejo Municipal en Nashville, Tennessee, dejó más de una decena de personas contagiadas, incluidos miembros del consejo, empleados municipales y al menos un reportero. Freddie O’Connell, miembro del Consejo Municipal y candidato a la alcaldía en la segunda vuelta de las elecciones del 14 de septiembre, uno de los que dieron positivo en las pruebas de COVID-19, dijo que era un duro recordatorio de que el virus había vuelto a instalarse en la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan casos de COVID-19 en periodo vacacional en Coahuila

“Durante todo el año, ha habido muchos picos de COVID-19 en mi red personal, pero no ha sido como esto, donde de repente volvemos a escuchar lo mismo que en 2020, que de pronto decenas de personas se contagian de golpe”, señaló O’Connell en una entrevista desde su casa, donde lo abandonaron durante una cuarentena de cinco días. “En realidad no he tenido que pensar en la frase ‘evento superpropagador’ en mucho tiempo”.

A medida que los estudiantes regresan a la escuela en los últimos días, la mayoría de los administradores han señalado que no tienen previsto volver a las normas más estrictas en lo que respecta a los cubrebocas y las pruebas, por lo general solo piden a los padres que mantengan a sus hijos en casa cuando estén enfermos. En Chicago, donde las hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19 siguen siendo extremadamente bajas, pero han aumentado en las últimas semanas, el distrito escolar público prometió ofrecer pruebas rápidas de COVID-19 gratuitas a los estudiantes y al personal, pero no tenía intención de reanudar las pruebas en las escuelas.

Hedy Chang, directora ejecutiva de Attendance Works, un grupo estadounidense que promueve soluciones para el ausentismo crónico, aseveró que, incluso ante el aumento de los contagios por COVID-19, es necesario encontrar un equilibrio en las escuelas.