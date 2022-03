$!Ayuntamientos de Juárez cedieron 32% de El Chamizal, sin cumplir con decretos legales

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

Por Angélica Villegas / Circuito Frontera

Ilustración de apertura: Carlos Mendoza

Edición de video: Luis H. Cardona

Al menos seis administraciones del Ayuntamiento de Ciudad Juárez han entregado, a través de comodatos, 107 hectáreas (de un total de 333.26), lo que corresponde a más de una tercera parte de lo que originalmente era el parque público El Chamizal, un patrimonio nacional mexicano.

Estas acciones las realizaron sin crear un Consejo Administrador, como lo establece el decreto federal que lo rige. De acuerdo con grupos de ciudadanos y abogados, estas entregas se realizaron de manera irregular y fuera de los acuerdos con el gobierno federal.

Históricamente, este predio se mantuvo en disputa entre Estados Unidos y México desde 1911 y fue hasta 1976, es decir, 65 años después, que se oficializó la restitución de 148.115 hectáreas al territorio mexicano, las cuales se sumaron a 185.165 hectáreas existentes, completando un total de 333.26 hectáreas, de acuerdo con José Luis Hernández Caudillo, historiador y miembro del grupo “Juárez de Ayer”.

Debido a que estas tierras eran terrenos federales y a que las autoridades encargadas de regularlas se encontraban en la Ciudad de México, se decide desincorporar a El Chamizal de la Federación para ceder 248.47 hectáreas al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de mayo de 1987.

El resto de las hectáreas, es decir, 84.79, fueron entregadas al Estado y la Federación en los decretos de 1978 y 1979.