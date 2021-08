Brenda Lozano no renunciará, niega ser conservadora

La escritora Brenda Lozano afirmó que su renuncia al cargo de agregada cultural de México en España y directora del Instituto de Cultura de México en España por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores no es opción.

A través de su columna publicada en el diario El País este 20 de agosto, la escritora aseguró ser parte de una generación de feministas que busca cambiar la narrativa social y cultural en México.

“No soy ‘conservadora’, ni tengo que ver con los grupos presididos por hombres ya mayores, de hecho, yo no había nacido cuando estos grupos intelectuales se formaron y tuvieron vigencia”, escribió Lozano en su respuesta a la polémica que desde redes sociales produjo su nombramiento, debido a expresiones críticas que tuvo antes contra el presidente López Obrador.

El nombramiento de Brenda Lozano se dio a conocer el 16 de agosto por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución del narrador Jorge F. Hernández, quien fue cesado por la cancillería a causa de supuestos comportamientos “poco dignos” y “comentarios misóginos”.

Te puede interesar: Conoce a Brenda Lozano, la polémica nueva agregada cultural de México en la Embajada de España

En redes sociales el nombramiento se convirtió en foco de ataques relacionados con críticas pasadas que la escritora ha hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Twitter.

“Soy parte una generación joven de mujeres que lucha desde su trinchera –en mi caso desde la cultura– por la libertad de expresión, la paridad, la perspectiva de género y la importancia que tiene una idea de cultura amplia e incluyente”.

“La polémica suscitada me dejó sola en medio de una guerra política y luchas de poder que, en el fondo, poco tienen que ver conmigo, pero ante la que quiero defender mis principios a favor de los feminismos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Creo que la defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad cultural y la libertad de expresión son hoy más necesarias que nunca. Y con toda convicción seguiré luchando a favor de ello”, aseguró la escritora.

Aunque al principio se mantuvo casi al margen de la polémica y no descalificó el nombramiento de Brenda, López Obrador anunció posteriormente que solicitará al canciller Marcelo Ebrard sustituir a Lozano por “una mujer indígena, una poeta del Istmo, de aquí del centro del país, mexica”. El presidente argumento que “es un asunto también de moralidad, de congruencia; si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar?“.

“Si aceptar representar la cultura de mi país en la Embajada de México en España, como parte de una comunidad cultural y como parte de una nueva generación que defendemos la libertad de expresión, los feminismos, los grupos vulnerables y una postura no patriarcal y antirracista, ocasionó esta polémica no es mi función favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica“, respondió Lozano en la columna “Sobre mi nombramiento”.

Explicó que aceptó el puesto público “–que históricamente han ocupado escritores, en su mayoría hombres– con el genuino interés de escuchar, abrir puertas y tender puentes desde una postura no patriarcal a favor de los derechos de todas las personas, y teniendo presente mi lugar como parte de la comunidad cultural”.

“En los últimos días he sido objeto de una desmedida cantidad de ataques violentos y misóginos hacia mi persona, de injurias, amenazas a mi integridad y de una gran cantidad de falsedades que parten del reclamo de haber disentido. A esas voces decido no escucharlas. Decido fortalecerme con todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido. Aparte de los insultos, muchos afirman que mis posiciones críticas, el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores debieran llevarme a presentar mi renuncia. Pienso lo contrario“, aseguró Brenda Lozano.