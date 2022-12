Bromas de TikTok a niños pueden causar severos daños, advierte psicóloga

Tras viralizar una broma a un pequeño donde su madre aparentemente talla su rostro para luego mostrarle en la pantalla un filtro con el que desfigura la cara y descuelga uno de los ojos, páginas de maternidad y crianza positiva advirtieron sobre el daño que puede provocar a los niños este tipo de bromas.

“Cómo puede ser que te provoque risa una reacción de pánico de tu propio hijo o aunque no sea tu hijo, es un niño que confía en ti, que eres su lugar seguro.

“Es horrible ver cómo los adultos que filman estos videos mueren de risa porque el niño se asusta, no encuentra explicación lógica porque es un niño pequeño No es gracioso. Quizá no sepan cuánto daño le están provocando”, expresaron a través de redes sociales.

La psicóloga Karla Valdés señaló que en las relaciones más importantes de la infancia se encuentra la figura materna y paterna, en quien se tiene cercanía, confianza, le representan seguridad, apoyo y cuidado.

Por lo que “este tipo de bromas, que parecen sencillas o inocentes puede hacer sentir muy mal a los niños y niñas porque no tienen la capacidad cognitiva para poder procesar una broma que lo harían a una persona adulta”, comentó.

Para ellos, refirió con dicha broma, “es la realidad aunque sea momentánea, el miedo o la preocupación, tristeza o frustración permanece durante algún tiempo y puede generar afectaciones en el apego con sus padres”.

“Cómo adultos seamos cuidadosos y conscientes de las implicaciones que puede tener una burla o broma y que no vale la pena por tener likes o seguidores en alguna red social”, recomendó a los padres de familia.

Asimismo, exhortó a no poner en riesgo esa confianza, ese lazo, pues, aseguró que puede verse afectado de diferente manera, pues entre más pequeños sean la afectación puede ser más severa.

“Que el miedo de tu hijo o de cualquier niño pequeño te resulte gracioso es lo más vil que puede existir. Muchos de nosotros no crecimos en ambientes del todo sanos y seguro recordamos momentos que marcaron para mal nuestra infancia.

¿Por qué hacerles lo mismo a nuestros hijos? Y peor aún ¿para qué grabarlo y evidenciarlo en público?”, cuestionaron madres de familia en redes sociales.