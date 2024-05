‘Canelo’ Álvarez ve ganadora a Claudia Sheinbaum, le da consejos para tercer debate

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, se reunió con el boxeador Saúl Álvarez, quien le deseo lo mejor y se mostró seguro de que va a ganar las elecciones.

En el encuentro, el campeón mexicano del boxeo le compartió algunos consejos previos al tercer debate presidencial, como su disciplina de meditación durante las mañanas y antes de dormir.

TE PUEDE INTERESAR: La oposición lleva el fraude en su ADN, asegura Sheinbaum

“A partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos del Canelo”, comentó la abanderada.