Carla Humphrey no descarta postularse a un cargo público

En entrevista para Milenio, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, no negó postularse para un cargo público, pues “nunca hay que decir nunca porque uno se puede morder la lengua” dijo,

La también esposa del polémico Santiago Nieto, no sólo ha tomado la política al estar en cargos públicos, sino ha sido partícipe para que otras lo hagan al promover desde el INE diversos cambios, como la paridad de género en las candidaturas.

Humphrey se define como una persona interesada en su país y dice tener presente que el servicio público es para servir a las personas y no beneficiarse de eso.

“A mí desde muy joven me interesó el servicio público, sí estuve en sector privado un par de años, litigué, pero al final de cuentas me hicieron una invitación a trabajar en el entonces IFE, en 1997”, recordó en entrevista con José Luis Medina, para Milenio.

“Me concibo como alguien que lucha por sus ideales, que los defiende sin importar cuales son las consecuencias, digo de frente lo que pienso, que opino, y como lo veo, no tengo miedo a tomar decisiones en ningún ámbito. Creo que siempre soy congruente entre lo que digo y hago porque algo que me parece esencial, luchar por lo que quieres y hacer empatar estas dos cosas: qué dices y qué haces”, añadió.

Al ser cuestionada si no le interesaría buscar alguna candidatura de un cargo público, la también ex directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que “nunca hay que decir nunca porque uno se puede morder la lengua”, aunque sí le han ofrecido.

“Sí me han ofrecido ser candidata a diputada, entonces delegada, pero la verdad siempre me ha gustado, sobre todo en el tema electoral que es un tema muy noble, (...) creo que siempre me ha gustado estar en la política, pero del lado de la defensa de los derechos político-electoral.

“Hasta ahora no me ha llamado la atención ocupar un cargo público como tal, y creo desde este lado podemos incidir en cómo se hacen las cosas: abonar la transparencia y rendición de cuentas; garantizar las mismas oportunidades para las y los candidatos y esto es el tema que más me han llamado la atención”, expresó.