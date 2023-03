Celaya, México.- Cecilia Paredes González, de 26 años, fue al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hermana Sandra Daniela Paredes González, de 24, en Celaya, Guanajuato, pero tampoco regresó a casa.

Sandra Daniela fue reportada como desaparecida el 7 de marzo junto con cinco de sus compañeras que se encontraban camino a San José de Guanajuato, cerca del Fraccionamiento Álamo Country Club, en la zona norponiente de Celaya, para ofrecer un servicio de banquetes, cuando fueron vistas por última vez.

Dos días después, la madre de ambas jóvenes reportó que también perdió la comunicación de su hija Cecilia, luego de que ella acudió al MP a rendir su declaración.

“Cecilia no vivía aquí conmigo, cuando le llamé para preguntarle si ella sabía algo de su hermana, porque yo no la encontraba, ella me dijo que no sabía, ‘pera, déjame ver, a ver si la localizo’”, declaró la madre entrevista con el periódico AM.

Agentes ministeriales acudieron a casa de Daniela y de su mamá, como parte de las investigaciones.

A Cecilia, contó la madre, los ministeriales le marcaron en la casa para ver si sabía algo de ella --de su hermana-- y quedaron los agentes que iban a pasar por ella a declarar.

El jueves alrededor de las 21:00 horas, Cecilia le informó a su madre que se encontraba en el MP rindiendo su declaración.