China alimenta la guerra comercial con publicaciones generadas por IA de Trump y Musk

Las cuentas de redes sociales chinas se están sumando a la guerra comercial de Beijing con Estados Unidos al publicar publicaciones generadas por inteligencia artificial de estadounidenses fichando en trabajos de fábrica, incluida una que muestra al presidente Trump y a Elon Musk en la línea de producción de nuevos pares de zapatillas Nike.

Los videos y memes impulsados por los medios chinos y publicados por funcionarios del gobierno se burlan del lema de Trump “Make America Great Again” y al mismo tiempo muestran el precio más alto esperado de los bienes fabricados en instalaciones con sede en Estados Unidos o importados allí bajo aranceles punitivos del 125%.

Trump y Musk están sentados uno al lado del otro vistiendo uniformes azules y trabajando en los tennis Nike, mientras que el vicepresidente JD Vance ensambla un iPhone, con un vaquero y un sombrero rojo al que visiblemente le faltan las letras MAGA, según una compilación de videos de inteligencia artificial del relato de una estación de televisión china.

Otra publicación producida por inteligencia artificial de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, mostraba gorras MAGA rojas con una etiqueta “Hecho en China” y con un precio 17 dólares más que su publicación anterior.

Ning, a quien los medios estatales chinos han descrito como el “ primo “ del expresidente del Partido Comunista Mao Zedong , también replicó a los aranceles del 104% impuestos por Trump a Pekín , que entraron en vigor a las 00:01 del miércoles: “Somos chinos. No tememos las provocaciones. No nos echamos atrás”.

Otros memes impulsados por inteligencia artificial compartidos por Beijing Business Daily se burlaron de la imposición de aranceles de Trump a las deshabitadas islas Heard y McDonald poniendo a los pingüinos que residen allí gorras de béisbol rojas con la leyenda “Make America Go Away”, informó el Daily Mail.

El medio de comunicación gubernamental chino CGTN también publicó un video musical de una canción producida por IA, “Look What You Taxed Us Through”, después del número de Taylor Swift “Look What You Made Me Do”, según el medio.

Desde entonces, los videos y memes de trolling se han vuelto a publicar y han acumulado millones de visitas en TikTok, X y otras plataformas, incluida la cuenta de Instagram de la expresentadora de MSNBC, Joy Reid.

Una publicación megaviral compartida por el usuario de TikTok Ben Lau, que en tono burlón declaraba “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez), reproducía música tradicional china y mostraba filas de estadounidenses obesos sudando mientras estaban encorvados sobre máquinas de coser cosiendo camisas y sostenes o atornillando teléfonos móviles.

Trump, de 78 años, suspendió el miércoles todos los demás aranceles “recíprocos” sobre los socios comerciales de Estados Unidos durante 90 días en respuesta a las ventas masivas en el mercado de bonos del Tesoro, manteniendo al mismo tiempo los gravámenes básicos a las importaciones globales del 10%, pero desde entonces ha amenazado con aranceles aún más altos sobre China.

El presidente impuso a Beijing aranceles del 125%, lo que, sumado a otro “arancel al fentanilo” del 20% de principios de este año, significa que se aplican aranceles totales del 145% a muchos productos importados de China.

Los mercados estadounidenses se recuperaron tras el anuncio de pausa de Trump, y las acciones del S&P 500 y del Nasdaq registraron sus mejores ganancias en décadas el miércoles antes de caer nuevamente el jueves mientras los inversores lidiaban con la magnitud de la guerra comercial con China.

“Nos va muy bien con nuestra política arancelaria. ¡Muy emocionante para Estados Unidos y el mundo! Avanza rápidamente”, publicó Trump en Truth Social el viernes por la mañana.

Estados Unidos compra más a China que cualquier otra nación, excepto México, incluso después de que las medidas comerciales del primer mandato de Trump trasladaron parte de la producción a naciones vecinas como Vietnam , Indonesia, Camboya e India, todas las cuales recientemente se salvaron de tasas arancelarias más altas.

Vietnam es el mayor fabricante de zapatos Nike a nivel mundial, y casi un tercio de todas las importaciones de calzado a los EE. UU. provinieron de ese país en 2023, según el grupo comercial Footwear Distributors and Retailers of America, incluso cuando la mayoría del calzado todavía llega a los EE. UU. desde China.

Muchas grandes empresas estadounidenses tampoco han anunciado aún un cambio en sus centros de producción en casa, ya que China sigue siendo su mayor socio comercial para productos electrónicos, calzado, textiles y prendas de vestir, según los datos más recientes de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos .

El año pasado, Estados Unidos comerció bienes por valor de 582.400 millones de dólares con China en 2024, con 143.500 millones de dólares en exportaciones y 438.900 millones de dólares en importaciones, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos , lo que equivale a un déficit comercial de 295.400 millones de dólares.

El Ministerio de Comercio de China ha prometido “ luchar hasta el final ” contra los nuevos aranceles.

“Las contramedidas que China ha adoptado tienen como objetivo salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, así como mantener el orden comercial internacional normal. Son completamente legítimas”, declaró el ministerio el jueves en un comunicado.

La amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles a China es un error tras otro y expone una vez más su naturaleza chantajista. China jamás lo aceptará. Si Estados Unidos insiste en salirse con la suya, China luchará hasta el final.