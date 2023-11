Censo federal busca reducir cifra de desaparecidos en sexenio de AMLO, afirma Karla Quintana

La ex comisionada de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, sostuvo que el censo para contabilizar a las personas desaparecidas en México que realiza el Gobierno Federal tiene como fin reducir la cifra de personas ausentes en el actual sexenio.

“Su intención es—muy clara y es lamentable— el reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”, declaró este martes durante el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex).

TE PUEDE INTERESAR: Karla Quintana se negó a maquillar cifras de desaparecidos, Encinas le pidió renunciar

La excomisionada, que ahora funge como investigadora visitante del Colmex, advirtió que dicho ejercicio “está dirigido” a reducir la cifra en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como en los gobiernos estatales que están “en manos del partido en poder”, es decir, Morena.

Ante esto, reveló que su renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el pasado 23 de agosto se debió a la oposición que presentó contra dicho censo.

“Esta renuncia se da por diferencias sustantivas, tanto de forma como el objetivo, —es decir, la finalidad—, de una actualización en el registro de personas desaparecidas y el llamado censo que se está realizando”, precisó.

La investigadora reiteró que el fin de los registros debe ser buscar a las personas cuyo paradero no se conoce, pero lamentó que este no sea el caso para el ejercicio ordenado por AMLO.

“Nadie está en contra de un proceso de que haya un proceso de actualización de un registro. Lo que queremos tener es el mejor registro posible para tener mayores posibilidades de encontrar a alguien, sea mayor o menor el número”, aclaró.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a activistas que buscan a desaparecidos en México, denuncia la ONU

“La intención que se tiene con este ejercicio no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas; la intención es el reducir la cifra de personas desaparecidas”, precisó.

Ante esto, reiteró que uno de los principales retos de la problemática es que la CNB y las Comisiones Estatales de Búsqueda “permanezcan y sean instituciones de Estado y no instituciones partidistas”.

Quintana denunció que el censo que realiza el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar es “revictimizante”. Asimismo, señaló que lo lleva a cabo una autoridad que no está reconocida por la ley como buscadora ni está capacitada para realizar este tipo de trabajo.

“Nadie se ha preguntado, o poco se ha hablado, de con qué información están llegando, quién está haciendo este análisis, quién está haciendo los cruces, quién está analizando, a quién ir a visitar y a quién no, quién se está tratando de percatar si son homonimias, etcétera”, recalcó.

Ante esto, advirtió que el censo no se está realizando “cuidadosamente con un análisis detallado de la información”, por lo que “se corre el riesgo de que se den de baja personas que siguen desaparecidas”.

De acuerdo con Quintana, al cruzar información entre bases de datos pueden surgir posibles coincidencias. Sin embargo, estas aún se deben de analizar para determinar si efectivamente la persona continúa desaparecida.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrecerán programas sociales a familias de desaparecidos a cambio de su silencio; la estrategia del Presidente para ‘maquillar’ las cifras

“El hecho de que exista un indicio de aparición, no significa que la persona ya está localizada. Hay mucho trabajo de investigación detrás”, subrayó.

La ex comisionada explicó que hay un sub registro en las bases nacionales porque no todos los familiares denuncian ante las autoridades o porque las Fiscalías no siempre informan sobre todas las ausencias por otros delitos.

A su vez, el sobre registro puede ocurrir porque la autoridad no ha actualizado la información o no ha dado seguimiento para determinar si la persona reportada como desaparecida retornó a su hogar, aclaró Quintana.

Finalmente, reiteró que existe una crisis en materia de desaparición en el país y señaló la importancia de conversar sobre el tema y buscar avances normativos y medidas de prevención.

El censo ordenado por el presidente López Obrador ha sido objeto de polémica, debido a que organizaciones han expresado preocupaciones por la posibilidad de que se maquillen las cifras con fines electorales. Asimismo, han advertido que el procedimiento por el que se lleva a cabo podría ser revictimizante.

A esto se suma que la polémica renuncia de Quintana al frente de la CNB por discrepancias con dicho registro, tal como también lo reconoció AMLO durante su mañanera.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan intento de ‘rasurar’ y ‘maquillar’ en cifras de personas desaparecidas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México suma más de 112 mil personas en dicha calidad. Sin embargo, López Obrador ha afirmado que la cifra es menor.

En octubre, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció como nueva comisionada de Búsqueda tras la salida de Karla Quintana a Teresa Reyes, quien hasta entonces era titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y no cuenta con experiencia en cargos de búsqueda de personas.

El nombramiento fue cuestionado por colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos, así como por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Sobre este tema, Karla Quintana reiteró que la decisión final corresponde al presidente y reiteró que continuará atenta a cómo se maneje la CNB bajo la gestión de Teresa Reyes.

Con información de Aristegui