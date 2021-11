Ciclista es detenido por policía de Chiapas... ¡por ir a exceso de velocidad!

“Dígame lo que me tenía que decir”, pidió el ciclista a los policías, quienes viajaban a bordo de motocicletas y detuvieron al joven en la esquina de una calle, como se observa en la grabación.

“Es que vas muy rápido”, dijeron los elementos de la policía , por lo que el joven les respondió que iba en bicicleta, además en el video es posible apreciar que utilizaba un casco de seguridad.

El video de estos hechos se ha compartido en diferentes redes sociales, una de ellas Twitter, donde los internautas cuestionaron cómo miden los policías la velocidad a la que circulan los ciclistas.

“¿Cómo miden la velocidad, con los ojos? Necesitan tener el dispositivo que mide la velocidad e imprimir el ticket. Muchas anomalías, ya no voy a salir a correr no me vayan a infraccionar”, ironizó un usuario identificado como Cristopher Damas.