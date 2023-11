Claudia Sheinbaum declinó la invitación de Paco Taibo II para asistir a la FIL Guadalajara

SAMUEL GARCÍA EN LA FERIA DEL LIBRO EN GUADALAJARA

El pasado 25 de noviembre, el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, aprovechó la presentación en la FIL de su libro “Federalismo Mexicano, qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo correctamente” para criticar al gobierno actual.

El precandidato por Movimiento Ciudadano cuestionó la forma en la que el gobierno actual ha manejado la presidencia, sobre todo en temas ‘importantes para el país’ como las energías renovables y la inversión extranjera.

Asimismo, aseveró que existen tres monstruos en México: corrupción, informalidad y malinchismo.

“No le cobramos ni un impuesto a los extranjeros, les regalamos los terrenos, les regalamos la minería, se ríen de pagar ISR en México. La mitad de los mexicanos no confía en el gobierno, por eso no están en la formalidad y por eso no hay sistema de salud universal y la corrupción, si la mentalidad de maxicano es ‘para qué pago si se lo roban’ pues es una bola de nieve que nunca vamos a acabar”, señaló.