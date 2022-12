“No quiero nada que ver con culto a la personalidad, no quiero que le pongan nombres a calles o estatuas u homenajes”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el mes de octubre de 2019.

Sin embargo, a la fecha, ya hay calles, avenidas y colonias con su bombre en varios estados de México, entre ellos, Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Éste último, es hogar de la colonia López Obrador, donde el apoyo económico no ha tocado tierra, pues vecinos aseguran encontrarse sin luz, agua o drenaje... Incluso sin pavimento.

Ubicada en el ejido Dos Caminos, en el puerto de Veracruz, se trata de una colonia de casi 100 metros, nombrada en honor al Presidente de la República por sus habitantes, tratándose de terrenos invadidos.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO tiene calles, avenidas y colonias con su nombre en varios estados

Así lo hicieron con la esperanza de que los apoyos del mismo AMLO llegaran al lugar, pues los servicios básicos están en constante deterioro, y ni el gobierno estatal, municipal o federal, hacen algo al respecto.

Apenas el año pasado, El Universal informó que varias los vecinos esperan recibir alguna clase de apoyo social para mejorar sus viviendas, así como la misma colonia López Obrador.

Hace poco, el municipio ofreció despensas y otros insumos, sin embargo, el zapatero de 55 años, Ramiro Ramírez, lamentó que “nada fue cierto”, pues no ha llegado nada a la colonia. “Aquí no llega nada”, reiteró.

“Nada más vinieron compusieron tantito la calle, barrieron, y es todo. Dijeron que iban a dar despensa, ¿cuál? Nada, no llega nada, aquí, patrón”, especificó el hombre. Recuerda también que no hay alumbrado y a veces no hay luz.