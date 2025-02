‘Me pone muy triste pensar en su bebé’, dice influencer Nicole Agnesi ante caso de Marianne Gonzaga

El caso de la influencer Marianne Gonzaga se viralizó en redes sociales, donde usuarios y creadores de contenido han salido a reaccionar y expresar su opinión respecto a los hechos de la joven.

La detención de Gonzaga, por haber apuñalado a la novia de su expareja, los internautas han creado una conversación en torno a la situación, pidiendo justicia y una sentencia similar a la que recibió el youtuber ‘Fofo’ Márquez, por intento de feminicidio.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Marianne G? Igual que a Fofo Márquez, piden que la vinculen a feminicidio por apuñalar a otra mujer

INFLUENCER NICOLE AGNESI REACCIONA AL CASO DE MARIANNE

A través de su canal de difusión de Instagram, la famosa tiktoker y empresaria compartió un extenso mensaje, en el que reflexiona sobre la salud mental en la maternidad, pues ella como madre sabe su importancia.

“Los problemas psicológicos hay que tratarlos y más cuando eres mamá, por qué no solo está tu vida en juego, tienes la vida de otra persona en tus manos, no juzgo su situación, por qué no sé por lo que esté pasando esta persona, pero esto me deja pensando: ¿en dónde está su mamá? ¿En dónde está su abuela? Su herman@?, Alguien que se diera cuenta del problema y pudiera tratarlo antes de que llegara a esto”, redactó.