‘Comienza a dar resultados’, dice Presidenta sobre su estrategia de seguridad al cumplir un mes en el cargo

CDMX.- El primer mes de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México ha quedado marcado por una crisis de seguridad a nivel nacional. En ese contexto y pese al contraste con la realidad, la mandataria afirmó que su estrategia de seguridad ya comienza a dar resultados.

Destacó que el Gabinete de Seguridad trabaja 24 horas al día para que no haya impunidad en ningún caso.

Aseguró que se atienden los casos de Sinaloa y Tijuana, pero también Guerrero.

“Se está trabajando en algunos municipios, Tijuana es uno de ellos, en donde hay una intervención social mayor... tiene su propia problemática por ser una ciudad fronteriza”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una condena al fracaso’: Critica Loret de Mola que estrategia de atender las causas de la violencia esté dando resultados

En el caso de Sinaloa, dijo, hay una presencia mayor de elementos de seguridad, tanto municipales y estatales, como de la Guardia Nacional y fuerzas armadas.

Sheinbaum Pardo recalcó que su estrategia de seguridad está enfocada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación.

Cuestionada sobre el caso específico de Guerrero, donde la violencia se ha desbordado y aún está pendiente de resolver el asesinato del alcalde Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien fue decapitado a una semana de haber asumido el cargo, la Presidenta afirmó que “se está atendiendo”.

“No vamos a dejar desamparado a nadie, el gobierno está haciendo su trabajo y va a dar resultados la estrategia de seguridad, ya está dando resultados”, aseguró.

Señaló que su gobierno tiene una visión distinta porque no se trata sólo de detener narcotraficantes, sino que se enfocan en la inteligencia e investigación para después aprehender a los generadores de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: 30 muertos en Tecpan, Guerrero; 11 el fin de semana

Explicó que en casos de delincuencia organizada es importante la integración adecuada de las carpetas de investigación para obtener la orden de aprehensión.

“Es una visión distinta a solamente esta visión de detener narcotraficantes, que es distinta, no quiere decir que no se vayan a detener, sino que estamos construyendo el proceso para que no haya impunidad”, aclaró la Presidenta.

Esta semana, el Gabinete de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch rindió un informe primer de resultados, donde destacó la detención de 824 personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de 820 armas de fuego y más de 33 mil toneladas de diferentes tipos de droga.