¿Cómo logró Hamás engañar al Domo de Hierro de Israel?

En videos anteriores circulan cohetes y misiles que parecen desaparecer en el espacio. Pero no desaparecen, sino que son detenidos por el Domo de Hierro, también conocido como la “Cúpula de Hierro” o “Iron Dome” en inglés. Este es un sistema israelí de defensa antimisil que intercepta cohetes y proyectiles en un rango de cuatro a 70 kilómetros.

Está conformada por tres elementos: el radar de detección y seguimiento, un sistema de control de armas y gestión de batalla (BMC) y una unidad de disparos de misiles (MF).

Fue desarrollada por Rafael Advanced Defence Systems y desde el 2011 desplegaron sus primeras unidades. Hasta 2020, el Domo de Hierro detuvo cerca de 2,400 misiles lanzados desde la Franja de Gaza y el sur de Líbano.

Aunque inicialmente fue desarrollado en Israel, de acuerdo con una publicación de Missile Threat, el programa elaborado por el Centro para estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Estados Unidos comenzó a contribuir con su desarrollo en 2011. En marzo de 2014, Israel firmó un acuerdo de coproducción con Estados Unidos, lo que permitió la fabricación de componentes del sistema en este país.

Después del conflicto en Gaza de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Resolución de Apropiaciones Suplementarias de Emergencia, autorizando 225 millones de dólares para la adquisición del Domo de Hierro por parte de Israel, de acuerdo con el informe de Missile Threat.

Pero el apoyo de Estados Unidos al Domo de Hierro no cesó en 2014. De acuerdo con el informe “U.S Foreign Aid to Israel”, del año fiscal 2011 hasta el año fiscal 2015, Estados Unidos proporcionó casi 1,075 millones de dólares a Israel para sus baterías, interceptores y mantenimiento general. De 2016 a 2020, esta cifra alcanzó los 374 millones de dólares.

ASÍ FUNCIONA EL DOMO DE HIERRO

El Domo de Hierro funciona mediante una serie de componentes y tecnología avanzada para interceptar misiles y cohetes.

Lo primero que ocurre es la detección y seguimiento de un misil o cohete enemigo hacia el territorio israelí. El sistema utiliza radares para rastrear la trayectoria del proyectil entrante. Una vez que identifica la amenaza, los radares determinan la trayectoria, velocidad y dirección del misil enemigo. Esta información es crítica para evaluar la amenaza y determinar si el proyectil está en ruta para impactar en un área poblada o estratégica.

Posteriormente, el sistema realiza cálculos para predecir dónde y cuándo el misil enemigo impactará en el territorio israelí. Basándose en esta información se toma una decisión sobre si se debe lanzar un interceptor. Si se lanza el interceptor, sale desde una de las baterías del Domo de Hierro.

Los interceptores son conocidos como “Tamir” y son misiles diseñados específicamente para destruir los proyectiles enemigos antes de que alcancen su objetivo en Israel. Sin embargo, es importante resaltar que el Domo de Hierro tiene un número limitado de baterías y misiles interceptores, y por ello Estados Unidos es uno de los principales financiadores de estas baterías.

Además, cada batería puede realizar de tres a cuatro lanzamientos, y cada uno puede contener 30 o 40 misiles.

“Sin embargo, no es posible cubrir toda el área de Israel con estas baterías. Hamás está sobrecargando el sistema y lanzando tantos misiles como pueda para superar la capacidad del Domo de Hierro. A veces, basta con que uno o tres misiles de Hamás logren evadir la defensa para ser efectivos”, explicó una especialista.