‘Con la fosfo fosfo nadie se mete’... Mariana Rodríguez se burla por cierre de cuenta X de Vicente Fox

Pero esta no fue la única publicación, pues la titular del DIF en Nuevo León también compartió un par de historias hechas por otras personas en las que la arrobaron.

En una de ellas también se veía la captura de la cuenta baneada de Fox, mientras se leía “Vicente Fox se metió con la mujer equivocada”. En otra historia que compartió con sus más de 3.5 millones de seguidores se veía a Fox protagonizando el meme de “no debí hacer eso”, mientras la usuaria destacaba que el panista no soportó que todos apoyaran a la empresaria y a él lo funaran.

En una tercera imagen se veía a unos pingüinos festejando acompañada del texto “Ya le cerraron la cuenta, por andarse metiendo con la futura primera dama de México”; mientras que en una última historia otro instagramer celebró “Aleluya indeed. Hasta que alguien logró callarlo” y luego agregó “Rompiéndola como siempre, un viejito misógino a la vez”, se lee.

¿QUÉ LE DIJO FOX A MARIANA RODRÍGUEZ?

El fin de semana el exmandatario citó una publicación del comunicólogo Pedro Ferriz en donde supuestamente ventilaría algunos “trapitos” del emecista. A este post Fox le dio “republicar” antes agregando un par de palabras en donde se refirió a Mariana Rodríguez como “dama de compañía”.

Mariana Rodríguez respondió a la publicación del ex mandatario reprochando que la llamara de esa manera y acusándolo de violencia contra las mujeres, a lo que se sumaron decenas de internautas que respaldaron a la influencer y criticaron al exmandatario.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.