Conagua afirma destituyó a 150 mandos por actos de corrupción

Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua ha informado que se han destituido a 150 mandos por incurrir en actos de corrupción y se tiene un sistema de vigilancia para evitar que se cometan irregularidades en la institución.

“Con auditorías y con apoyo, por supuesto de la Función Pública y todos los órganos fiscalizadores no ayudan a revisar y a determinar dónde se tienen sospechas o pruebas de corrupción y estamos trabajando en ello”, expresó.

Martínez Santoyo añadió que “con el apoyo de la Función Pública, y todos los órganos fiscalizadores nos ayudan a revisar y a determinar dónde se tienen sospechas o pruebas de corrupción”.

Precisó ante los legisladores que los actos de corrupción que se detectaron con los 150 funcionarios removidos están relacionados con la entrega de mayor volumen de agua por menor pago, así como en los procesos de licitación, sin embargo, no detalló las áreas específicas.

Durante una reunión de trabajo con senadores, el funcionario federal les explicó que la sequía que se vive hoy en el país no es de las más severas y les recordó que son normales en el país, que en el sur tiene abundante agua y en el norte hay carestía de ella.

Sobre el caso particular de Monterrey, explicó que Conagua no declaró emergencia por sequía, como solicitaron las autoridades de la entidad, porque la situación no corresponde a una sequía severa.

Anunció que la próxima semana se comenzará a edificar una planta potabilizadora en la zona lagunera, que tendrá un costo de 10 mil millones de pesos.

Sobre la escasez de agua en la Ciudad de México, informó que “el Cutzamala aporta cerca del 20% del agua en la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta una situación que va muy relacionada con los organismos operadores y es que siempre se ha dicho que en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana hay muchas fugas.

“Si nosotros contabilizamos el agua que se entrega a la ciudad, no nada más por el Cutzamala, sino por la que se obtiene del acuífero, cerca de 33 metros cúbicos por segundo; si contabilizamos esa agua y hacemos un análisis de esa agua cuánto le toca a la población, pensando que tengamos en la Zona Metropolitana cerca de 20 millones de habitantes, nos damos cuenta que tendríamos que estar muy bien, tendríamos una dotación cercana a los 300 litros por habitante por día”, explicó en su exposición.