Conapred condena narrativas de odio en La Casa de los Famosos

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tu no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan güeyes que les receten cosas”, expresó Adrián Marcelo.

Esta declaración fue criticada por internautas, quienes piden se le retire la cédula profesional como psicólogo, luego de banalizar un problema de salud mental.

Recientemente la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México dirigió un comunicado a la productora del reality, Rosa María Noguerón, exigiendo que no se fomente la violencia contra las mujeres.

“Adrián Marcelo ejerció violencia de género en contra de la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres debido a que, de forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz”, puntualizaron.