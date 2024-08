Habrá pago justo a ejidatarios que bloquean autopista México-Puebla, asegura AMLO

Este viernes se cumplirán tres días de que ejidatarios mantienen bloqueada la autopista México-Puebla, justo a la altura del kilómetro 74.

Esta acción de los campesinos ocurrió ante la falta de pago por la expropiación de terrenos para proyectos del Gobierno federal.

Tras arduas negociaciones con el Gobierno de Puebla, ayer por la tarde los inconformes aceptaron abrir un carril para no seguir afectando la circulación.

DENUNCIA A ABOGADOS

El mandatario mexicano denunció esta mañana que abogados asesores de estos ejidatarios intentan sacar “raja” de esta situación, y que los están mal informando.

“¿Qué está pasando? hay unos abogados que quieren sacar raja, que quieren lucrar el llamado es a los campesinos, decirles que si es un asunto justo, que no se preocupen y esta instancia es profesional, me refiero a esta oficina, no actúa de manera mafiosa sino que actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares o para beneficiar al Gobierno, no, actúa con rectitud, y por eso a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer sus derechos”, subrayó.

“Yo creo que están mal informados por estos abogados, entonces quieren que se les pague más y si nosotros hacemos eso estaríamos cometiendo un delito, el presidente, porque nosotros somos guardianes del dinero del pueblo, nada más administradores de los dineros del pueblo”, agregó.

