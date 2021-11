Confirma Arturo Herrera: AMLO reconsideró su nombramiento en Banxico

“ Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente López Obrador me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México” , escribió Arturo Herrera.

Luego de que diferentes actores políticos dieran a conocer la noticia de que el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no fuera considerado para la presidencia de Banxico , este lo confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter:

Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México.

Hoy por la tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, había expresado que no sería Arturo Herrera quien relevara a Alejandro Díaz de León en el cargo.

“El Ejecutivo retiró el nombramiento, desde agosto, no es para gobernador, es para miembro de la junta y la Junta (de Banxico) procede para elegirlo. Pero desde agosto, la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nostros no hacemos otra cosa sino aceptar la decisión”, dijo Monreal.

LORET DE MOLA ADELANTÓ EN SU COLUMNA...

Hoy revelaba el periodista Carlos Loret de Mola en su columna titulada “AMLO abandonó a Herrera para Banxico” que se publica este día en VANGUARDIA que Herrera no sería más el favorito para encabezar el Banxico: “El 16 de agosto, a través del oficio CP2R3A.-1757, el presidente del Senado -el legislador del Partido Verde, Eduardo Ramírez Aguilar- comunicó a la senadora panista Kenia López Rabadán, presidenta de esa Tercera Comisión, que se retiraba la designación de Herrera “para efectos de engrosar el expediente”. Pero ya no sucedió nada después, es decir, desde hace tres meses se echó para atrás en comisiones el nombramiento de Herrera, al grado que durante el actual período ordinario de sesiones en el Senado no se ha turnado la designación que mandó el Ejecutivo ni se ha resuelto en el pleno”.

Y Loret de Mola se cuesiona si el Presidente se arrepintió del nombramiento porque “Herrera no estaría dispuesto a convertirse en su brazo ejecutor para ordeñar dinero del banco central de una manera poco ortodoxa e incluso ilegal”, ya que recordemos que López Obrador ha dejado claro públicamente que quiere meterle mano a las reservas internacionales y gastarlas en sus programas de gobierno.