Confirma García Harfuch que va por jefatura de Gobierno en CDMX; Cuauhtémoc Blanco se baja

CDMX.- El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que tomó la decisión de participar en la contienda interna de Morena para elegir al Coordinador de la Defensa de la Transformación en CDMX.

El exfuncionario resaltó que en su periodo al frente de la policía capitalina los delitos de impacto tuvieron una reducción del 50 por ciento y destacó que quiere impulsar el proyecto humanista que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Alista SRE ‘ambicioso programa’ de capacitación en oficina consular

“Mi compromiso por servir es absoluto y no es un compromiso de ahora, sino de muchos años, gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país con honestidad, entrega y profesionalismo”, expresó.

En una conferencia de prensa el exfuncionario dio a conocer sus intenciones de ser el abanderado de Morena para pelear por la Ciudad de México en el proceso electoral de 2024.

García Harfuch dijo que entre sus objetivos esta construir una ciudad con seguridad y tiene como prioridad dar continuidad a los proyectos del movimiento de la Cuarta Transformación.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a Xóchitl Gálvez de plagio para titularse; ella lo niega

“Estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos, quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una Ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos”, mencionó.

El exjefe de la policía adelantó que próximamente se dedicará de tiempo completo a realizar recorridos por las 16 alcaldías de la capital del país.

‘CUAU’ YA NO BUSCARÁ CANDIDATURA

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, compartió en sus redes sociales que ya no buscará participar en el proceso interno de Morena por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

“He decidido no competir por la jefatura de la CDMX”, publicó en sus cuentas oficiales junto a una fotografía en la que aparece con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal había empujado en los últimos días el rumor de que buscaría contender por la capital mexicana; sin embargo, señaló que tomó la decisión de no participar en la interna “para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento”.

“Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente y Claudia Sheinbaum”, señaló el también exfutbolista del Club América.

“Donde Morena me necesite, ahí estaré”, puntualizó el gobernador.