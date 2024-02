Confirman vinculación a proceso de ‘La Kena’, líder del Cartel del Golfo en Tamaulipas por secuestro

La audiencia se realizó con la presencia del imputado, quien se conectó por videoconferencia desde el Cefereso No. 1 “El Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde actualmente se encuentra recluido. Durante la audiencia, el juez admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público , lo que llevó a la vinculación a proceso de La Kena.

La detención de José Alberto ‘G’ tuvo lugar el pasado 18 de enero en una tienda comercial en San Pedro Garza García, Nuevo León. Fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada en su modalidad de comercio, así como por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, la vinculación a proceso no se llevó a cabo inicialmente. El juez federal en Reynosa, Crescencio Contreras Martínez, determinó la no vinculación a proceso al desechar la licencia de conducir hallada en uno de los domicilios cateados, la cual resultó ser falsa. Además, la FGR no logró acreditar que la persona habitara en el inmueble donde se realizó el cateo. La Secretaría de Gobernación presentó una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados en contra del juez.

‘La Kena’, también conocido como José Alberto G. V., fue apodado así como el líder de la facción Escorpiones del Cártel del Golfo. Este individuo era considerado uno de los principales capos del mencionado cártel y se le atribuía la responsabilidad de la violencia en la región fronteriza de Tamaulipas y Texas. Además, se le vinculaba con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en marzo de 2023.