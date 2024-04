Consejeras del INE defienden su presencia en el foro durante primer debate

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López, defendió la presencia de algunos de sus colegas en el foro donde se llevó a cabo el debate presidencial del domingo pasado, bajo el argumento de que fueron “anfitriones” de este ejercicio, que por primera vez se realiza en el órgano comicial.

Así también lo respaldó la consejera Norma de la Cruz, quien además aseveró que fue un acuerdo de la mesa de consejeros que cada uno decidiera si quería estar en el foro, o en el auditorio.

Además, en breve entrevista, señaló que por “amplia mayoría” de las 11 consejerías se determinó que cada quien decidiera si quería estar en el foro o en el auditorio.

-¿No fue protagonismo?, se le preguntó.

-No, si éramos anfitriones, fue el primer debate que se hace en el lugar, respondió.

López apuntó que la presencia en el foro les permitió a ella, a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a la consejera Norma de la Cruz y al consejero Jorge Montaño, pasar “información puntual de las cosas que nos tocó ver al interior, es muy diferente verlo aquí al interior, que ver la producción solamente”.

Previo al inicio de la sesión de hoy del Consejo General del INE, López enfatizó también que las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM) y Xóchitl Gálvez (PAN, PRI, PRD), y el candidato Jorge Álvarez Máynez (MC), fueron avisados de qué consejeros estarían en el foro.

Lo anterior, luego de que la aspirante de la oposición señaló que la presencia de los consejeros la distrajo.

“Se les avisó cuando los recibimos, a cada una y a cada uno la presidenta les dijo, vamos a estar al interior, ninguno nos dijo ‘no, yo no quiero que estén’”. Tampoco, mencionó, al término del debate, “nadie nos dijo ‘oiga usted me distrajo’, (porque) ni siquiera nos movíamos, no respirábamos”.

Respecto a la posición de las sillas en el foro, López indicó que cuando llegó así las encontró. “Nosotros no movimos la silla, estuvimos calladitos, nadie estornudó, nadie tosió, yo ni siquiera llevaba celular y también mis compañeros nunca sacaron celular, Había más de 15 personas de producción. No podíamos distraer, o sea, la gente que se movía era la de producción”.

Consultada aparte sobre los señalamientos de Xóchitl Gálvez, Norma de la Cruz mencionó que “es muy curioso porque vino la candidata aquí, estuvimos de frente platicando y eso no fue lo que de cara nos dijo”.

Sin embargo, reconoció que este ejercicio del domingo “nos deja varias lecciones aprendidas que estaremos revisando y aplicando para el segundo y el tercer debate”.

Aunque previo al inicio de la sesión del Consejo General, también se intentó hablar con la consejera presidenta Taddei sobre el tema, no se detuvo para hablar con los medios.

