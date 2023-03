Constancia de Situación Fiscal del SAT... ¿Qué pasa si no la entrego, habrá multas y sanciones?

La constancia de situación fiscal es un documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México y que certifica la situación fiscal de una persona o entidad. Esta constancia se utiliza como prueba de que se está cumpliendo con las obligaciones fiscales establecidas por las leyes mexicanas.

Para obtener la constancia de situación fiscal del SAT, es necesario ingresar al sitio web del SAT con tu clave de acceso, ya sea con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña, o con la e.firma. Luego, debes buscar la opción “Consulta de situación fiscal” y seguir los pasos indicados.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya tienes tu Constancia de Situación Fiscal del SAT?.... así puedes tramitarla en menos de un minuto

Es importante mencionar que la constancia de situación fiscal del SAT se actualiza periódicamente, por lo que es recomendable verificar su vigencia antes de presentarla en algún trámite o gestión.

¿Por qué las empresas empezaron a exigir la Constancia de Situación Fiscal?

Como los trabajadores no conocían el código postal, en las empresas mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT, y el documento que contiene esa información es la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Incluso, se advirtió que de no entregar este documento, recursos humanos no podría timbrar los recibos de nómina y que por lo tanto los trabajadores no podrían cobrar.

Sin embargo, esto fue desmentido en julio de 2022 por la ahora ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, quien aclaró que las empresas no pueden condicionar el pago de sus trabajadores por la entrega o no de la Constancia de Situación Fiscal.

Por eso, las oficinas del SAT en diferentes ciudades del país se saturaron, luego de que las personas no obtuvieran citas por internet. Pero el SAT aplazó el uso obligatorio del CFDI 4.0 hasta marzo de 2023, así que los trabajadores tuvieron más tiempo para tramitar sus CSF.

En este contexto, los trabajadores siguen teniendo dudas relacionadas con la Constancia de Fiscal, entre las que se encuentra la siguiente:

¿Qué pasa si no entregas la constancia de situación fiscal?

Desde la entrada en vigor de las reformas fiscales para el ejercicio 2022 en México, el SAT requiere a los empleadores realizar una actualización de los datos que sus trabajadores tienen registrados en su RFC ante la empresa. Es por esto que las áreas de Recursos Humanos solicitan esta constancia a los empleados, para que entonces se pueda emitir correctamente la nómina.

Si no entregas esta constancia, la empresa no podrá expedir tus recibos de nómina y podría haber problemas con tu sueldo.

Además, el SAT multa a quienes emitan facturas con datos incorrectos, incluidas las empresas.

¿Los empleadores pueden retener el salario o poner alguna multa por no entregar la CSF?

De acuerdo con especialistas, los empleadores no pueden retener el salario de los trabajadores si no entregan la CSF o no la entregan a tiempo.

Lo anterior se debe a que los patrones no tienen la facultad de retener el salario, porque no hay un sustento legal para hacerlo.

¿Cómo obtenerla?

Para obtener la constancia de situación fiscal tienes varias opciones: hacerlo vía telefónica al 55 627 22 728 (y seguir las instrucciones del operador), a través de internet utilizando el servicio de chat disponible en el portal de la agencia tributaria o directamente en el apartado de trámites del sitio web del SAT. También puedes hacerlo por las apps SAT Móvil y SAT ID, ambas disponibles en Android y iOS.

Vía chat

Toma en cuenta que el servicio de chat únicamente lo pueden utilizar los contribuyentes que tienen su RFC y un correo electrónico registrado previamente en el sistema del SAT. Si es tu caso, sigue los siguientes pasos para obtener la constancia de situación fiscal:

• Ingresa a http://chat.sat.gob.mx/

• Elige la opción Cédula de Identificación Fiscal

• Ingresa los datos del formulario y da clic en comenzar

• Te redirigirá a una ventana donde se indica el número de turnos que esperarás antes de ser atendido

• Cuando sea tu turno, el asesor del SAT solicitará confirmar datos como RFC, CURP, correo electrónico registrado ante el SAT, código postal, alcaldía o municipio así como fecha de inscripción en el RFC

• El asesor confirmará los datos y te enviará un link para descargar la constancia

Vía el portal del SAT

• Para descargar la constancia de situación fiscal desde el sitio web del SAT toma en cuenta que necesitas contar con tu e.firma (firma electrónica). Sigue los siguientes pasos:

• Ingresa al micrositio de trámites y servicios, luego ve a la opción “Otros trámites y servicios” y ahí da clic en “Genera tu Constancia de Situación Fiscal”. Para ir directo a ese punto, da clic aquí.

• Ingresa tu RFC, contraseña, el captcha y da clic en enviar.

• Después se abrirá una ventana donde tienes que dar clic en el botón de “generar constancia”. Descarga la constancia generada.