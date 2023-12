Corte Suprema de Texas suspende orden que permitía a una mujer abortar

Austin.- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió a la Corte Suprema del estado que intervenga y evite que una mujer de Dallas se someta a un aborto.

La oficina de Paxton presentó una petición al tribunal superior poco antes de la medianoche del jueves, después de que un juez de distrito del condado de Travis concediera una orden de restricción temporal que permitiera a Kate Cox, de 31 años, interrumpir su embarazo no viable. Paxton también envió una carta a tres hospitales, amenazando con emprender acciones legales si permitían que el aborto se realizara en sus instalaciones.

El viernes por la tarde, la Corte Suprema del estado suspendió temporalmente la orden del tribunal inferior, pero no se pronunció sobre el fondo del caso. El tribunal dijo que se pronunciaría sobre la orden de restricción temporal, pero no especificó cuándo.

“Si bien todavía esperamos que el Tribunal finalmente rechace la solicitud del estado y lo haga rápidamente, en este caso tememos que la justicia demorada sea justicia denegada”, dijo la abogada de Cox, Molly Duane, en un comunicado el viernes por la noche.

Esta es la primera vez que una mujer adulta activamente embarazada acude a los tribunales para hacerse un aborto desde antes de que se decidiera Roe vs. Wade en 1973. El viernes se presentó un caso similar en Kentucky.

En la petición, Paxton pidió a la Corte Suprema de Texas que se pronunciara rápidamente, diciendo que “cada hora que (la orden de restricción temporal) permanece vigente es una hora en la que los demandantes se creen libres de realizar y procurar un aborto electivo”.

La Corte Suprema de Texas también está considerando actualmente un caso similar, Zurawski vs. Texas, en el que 20 mujeres afirman que se les negaron abortos médicamente necesarios para sus embarazos complicados debido a las nuevas leyes del estado. El estado ha argumentado que esas mujeres no tienen capacidad para demandar porque, a diferencia de Cox, actualmente no buscan abortos.

En la demanda inicial, los abogados de Cox, del Centro de Derechos Reproductivos, argumentaron que ella no puede esperar las semanas o meses que le tomaría a la Corte Suprema de Texas pronunciarse.

Ahora, el tribunal superior debe considerar muchos de los mismos argumentos que los del caso Zurawski vs. Texas, pero en un plazo mucho más estricto.