Mujer embarazada cuyo feto tiene defecto fatal pide a un tribunal en Texas permiso para abortar

Austin- Texas es uno de 13 estados estadounidenses en donde está prohibido el aborto en casi todas las etapas de gestación. No obstante este estado permite algunas excepciones, médicos y mujeres han argumentado ante los tribunales que la actual ley es tan restrictiva y tan imprecisa que los médicos son reacios a practicar abortos debido a que tienen temor a ser enjuiciados.

Kate Cox, de 31 años, que tiene 20 semanas de embarazo y a la que sus médicos le explicaron que el bebé probablemente fallecerá al nacer o a lo sumo logrará vivir unas pocas semanas, según la demanda que fue presentada en Austin. Los médicos, agrega Cox, le comentaron que están “las manos atadas” debido a la prohibición en Texas en cuanto a los abortos.

TE PUEDE INTERESAR: Pese a restricción, abortos no disminuyen en Estados Unidos, revela informe

“Kate Cox necesita un aborto, y lo necesita ahora”, según se indica en la demanda.

Por su parte, los voceros de la fiscalía general de Texas, que defienden la prohibición ante los tribunales, no respondieron The Associated Press a sus mensajes pidiéndoles comentario.

En tanto que, Molly Duane, la abogada de Cox y que labora en el Center for Reproductive Rights, señaló que si bien hasta ahora no se ha fijado una audiencia ante un tribunal, considera que esto podría suceder esta semana.