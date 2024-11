Crecieron con AMLO, delitos de extorsión y de narcomenudeo

En vez de disminuir los índices de incidencia delictiva durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en varios ilícitos aumentaron y alcanzaron cifras récord desde que existen registros.

Tal es el caso de la extorsión, que el mismo exmandatario reconoció que no pudo reducir, así como la violencia familiar y el narcomenudeo.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsión, el delito que más golpea a México

Especialistas apuntan al crimen organizado como una de las causas y afirman que hubo una política de seguridad fallida.

Las cifras más bajas de dichos delitos se reportaron en diciembre de 2018, indica el reporte de Víctimas de Delitos del Fuero Común, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el primer mes del gobierno pasado, hubo 567 víctimas de extorsión; en octubre de 2019 se dio el primer pico con 856, para agosto de 2021 hubo 880 y en 2022 se rompió récord con mil 141 víctimas en abril; mil 117 en mayo y mil 141 en junio.

Para 2023 y 2024, la incidencia se mantuvo. Es decir, se incrementó 101.2% respecto a diciembre de 2018 y abril de 2022.

Hasta septiembre de 2024, reportes indican que hubo 57 mil 494 víctimas de extorsión, aunque la cifra puede ser mayor, debido al temor de las personas para denunciar, y que las autoridades, al estar cooptadas por el crimen organizado y formar parte de los anillos de protección, dejan desatendido el problema, dijo a EL UNIVERSAL David Saucedo, especialista en seguridad.

”Es un delito que se denuncia poco porque las víctimas tienen miedo de represalias por parte de los grupos que extorsionan. Es común que haya ataques en contra de los comerciantes, locatarios, taxistas y de profesionistas que sufran algún tipo de delito de extorsión. Y basta con que haya un primer asesinato para que los demás integrantes de su gremio decidan no presentar una denuncia”, advirtió.

Al respecto, Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) precisó que la extorsión observó un incremento durante la pandemia, pues los delincuentes, al verse imposibilitados de salir a la calle, se adaptaron a medios digitales para cometer este delito.

”Los delincuentes se dieron cuenta de que podían conseguir el mismo rédito económico y con menos riesgos a que pudieran ser aprehendidos o lastimados de alguna forma. Aumentó de muchas formas, principalmente la telefónica, y también muchos delitos que todavía no podemos medir porque no existe un reporte que se publique, pero los delitos cibernéticos, todo lo que tiene que ver con fraudes, con robo de identidad, como robos en WhatsApp”, dijo Fernández.

Ambos expertos coincidieron en que no se ha logrado reducir el impacto de los grupos de crimen organizado, no solo de narcotráfico, sino de cualquier otra índole como el huachicoleo, tráfico de personas, piratería y muchas veces tráfico de mercancías.

“La extorsión ha demostrado ser un delito que les genera mucho dinero de nuevo con muy pocos riesgos”, apuntó Fernández.

Agregó que es un delito con cifra negra, 100% de impunidad y que genera muchos recursos y es la forma que han encontrado los grupos de la delincuencia organizada para enriquecerse.

Además, la estrategia fallida de abrazos no balazos y la presencia de la Guardia Nacional no lograron disminuir ni la actividad ni el poder de estos grupos.

”Se controló relativamente el homicidio, no podemos hablar de que hubo un descenso o una mejora, pero al menos no siguió creciendo con la velocidad que venía. Por eso tuvo más que ver con esta disuasión que generaba de batallas por parte del Ejército, de la Guardia Nacional, pero no hubo aprehensiones importantes, no hubo una disminución inteligente, ya sea de las finanzas o de la capacidad operativa de grupos de la delincuencia organizada”, recalcó Fernández.

En 2019 se contabilizaron 9 mil 3 víctimas; en 2020 hubo 8 mil 380; en 2021, 9 mil 408; en 2022 hubo 11 mil 39 (cifra récord en el sexenio); en 2023 fueron 10 mil 946 y hasta septiembre de 2024 había 8 mil 151 víctimas de extorsión.

Violencia familiar

Por otro lado, los reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, indican que la violencia familiar tuvo su nivel más bajo al inicio del sexenio de López Obrador, con 12 mil 174 carpetas de investigación. Sin embargo, a cinco meses de gobierno se incrementó a 20 mil 378 y durante los meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, creció exponencialmente y alcanzó 23 mil 907 durante mayo de 2021.

Aunque la cifra más alta se registró en mayo de 2024 con 27 mil 499 carpetas, lo que representa un incremento de 125.8% respecto a diciembre de 2018.

En todo el sexenio se documentó un millón 465 mil 445 carpetas de investigación por este delito.En 2019 hubo 210 mil 189; en 2020 fueron 220 mil 28; en 2021 hubo 253 mil 740; al año siguiente fueron 270 mil 544 y en 2023 hubo 284 mil 203; hasta septiembre de 2024 el SESNSP contabilizó 214 mil 467 carpetas por este delito.

”La macrocriminalidad está provocando que otros delitos se disparen, todos tenemos la atención puesta en los actos de narcoterrorismo o la narcopolítica, pero hay un incremento silencioso de otro tipo de delitos, producto de la erosión de nuestros sistemas de procuración de justicia, de seguridad pública y penitenciario”, señaló Saucedo.

En paralelo, dijo, la violencia y la migración, generan hogares fracturados y familias disfuncionales, donde está ausente algún integrante, padre o madre de familia, lo que provoca desintegración familiar, erosión del tejido social y por consecuencia, un incremento de la violencia familiar.

Aumenta venta de drogas

El narcomenudeo también se incrementó de una forma parecida, pues llegó a 80.9%, con 4 mil 610 carpetas de investigación en diciembre de 2018 a 8 mil 341 en agosto de 2024, mes récord de la administración de AMLO.

Durante el sexenio hubo un total de 480 mil 63 carpetas: en 2019 se registraron 70 mil 274 carpetas; en 2020 creció a 76 mil 741; 2021 cerró con 82 mil 275; en 2022 fueron 86 mil 386; para 2023 hubo 90 mil 71 y en los primeros nueve meses de 2024 fueron 69 mil 706.

”El narcomenudeo tiene que ver directamente con las guerras de cárteles para poder financiar estas batallas que hay entre los grupos de narcotráfico y que alimentan su base tributaria. Los cárteles funcionan como pequeños estados en donde para financiar sus actividades criminales cobran una especie de impuesto, en este caso es la comercialización de drogas ilícitas, que les permite tener un ingreso y de esta manera fungir como un estado”, explicó Saucedo.

Puntualizó que la guerra de los cárteles de Sinaloa contra Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, se traduce a un alza del narcomenudeo, porque los grupos del narcotráfico se financian mediante actividades paralelas, como extorsión, robo de transporte de carga, huachicol y narcomenudeo.

”Lamentablemente las guerras de cárteles se financian en México con la apertura de puntos de venta, la comercialización de drogas ilícitas obviamente, y también con la exportación de drogas hacia Estados Unidos”, finalizó el especialista.