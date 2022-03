“Creo que mi cliente no debería estar preso”, declara Víctor Olea, abogado de “El Bronco”

“Es ridículo, por ejemplo, no dice que la propia pendeja ésta que está en la cárcel, en autos dijo lo dijo que no hacía y después de hacer toda esa descalificación muy, muy cabrona, muy cobarde, más cobardemente dices ‘yo me lavo las manos, ya te desprestigié’ y ahora que se chinguen ellos, porque ya estamos todos de acuerdo, esto no tiene puta madre, ahora sí ya lo analicé a fondo, ya lo leí tres veces completo (el proyecto), ahí va usted a ver todas las anotaciones, eso lo tiene que decidir (Víctor) Olea (abogado de Gertz) y también Germán”, se escucha en el audio.