“Crimen de odio” homofóbico en España habría sido ‘consentido’ por la víctima

Un momento de “luto” para la ley de Malasaña, España; así se referían al ataque que, supuestamente, había ocurrido el domingo pasado, en donde el joven denunciante había sido víctima de un “crimen de odio”, asegurando que ocho personas encapuchadas y vestidas de negro lo habían perseguido hasta la entrada de su domicilio, donde lo sometieron al marcarle la palabra “m***cón” en el glúteo.

La Policía Nacional indagó que pudo haber sido algún grupo o banda, incluso, se tenía la idea de que había pandillas de origen latino detrás del crimen, no obstante, esta premonición poco acertada fue revocada horas después.

Incluso, se contaba con que el Grupo de Delitos de Odio de la Brigada Provincial de Información de Madrid asumiera la investigación, sin embargo, el joven de 20 años, hace algunos minutos, decidió cambiar su declaración, afirmando que “no hubo ningún crimen de odio, que todo fue consentido”.

La policía sospechaba sobre su principal declaración, pues los hechos no cuadraban y, al haber entrevistado a vecinos y comerciantes cerca del área, ninguno se había percatado de los incidentes, y las cámaras que rodeaban el área no grabaron a nadie que aparentara ir en grupo, o a algún sospechoso que cubriera las características que el joven proporcionó.

Después de ser cuestionado nuevamente, el joven de 20 años confesó haber mentido sobre el supuesto “crimen”, ya que todo acto había sido bajo consentimiento.

SÍ OCURREN CRÍMENES DE ODIO EN ESPAÑA

Mientras tanto, usuarios en redes se mostraron conmocionados por todo esto, dejando claro que las denuncias falsas siempre serán un desafío muy grande para cuando de verdad se quiera denunciar un crimen de odio, o hacia alguna minoría.

“Que no hubiera tal agresión en Malasaña no quita que estos últimos días hayan habido varias agresiones homófobas, y poco se ha hablado de ellas. ¿Esto hace daño tras la repercusión? Puede ser, pero pese a lo ocurrido hay que seguir luchando por los derechos y la igualdad”, comentan en Twitter, afirmando que “una denuncia de mentira no anula un a problemática de verdad”.