¿Cuál es el armamento que Corea del Norte podría haberle suministrado a Rusia?

Por Lara Jakes

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará a Corea del Norte en una visita de dos días que comenzará el martes para reunirse con uno de los principales proveedores de armas para su guerra contra Ucrania.

A medida que la guerra se ha ido prolongando, Rusia se ha visto en extrema necesidad de armas convencionales, como proyectiles de artillería, que Corea del Norte podría suministrarle.

A continuación, algunos antecedentes de lo que ha sucedido hasta ahora y por qué es importante.

¿Qué sabemos de los envíos previos de armas?

Estados Unidos acusó por primera vez a Corea del Norte de venderle artillería a Rusia en septiembre de 2022, siete meses después del comienzo de la guerra. En ese momento, Corea del Norte negó las acusaciones.

Después, en agosto del año pasado, la Casa Blanca advirtió que Putin y el líder norcoreano, Kim Jong-un, estaban llevando a cabo negociaciones armamentísticas, y en septiembre, Kim visitó a Putin en el este de Rusia. Pocas semanas después, las autoridades estadounidenses afirmaron que Corea del Norte había enviado más de 1000 contenedores de armas a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania. Para marzo, según las autoridades, Corea del Norte había enviado cerca de 7000 contenedores de armas a Rusia.

Si se trata de proyectiles de artillería de 152 milímetros, los contenedores podrían transportar hasta tres millones de cartuchos, declaró el ministro de Defensa de Corea del Sur. O, si están llenos con cohetes de 122 milímetros, podían contener más de medio millón de cartuchos. También podrían tener una mezcla de ambas municiones, dijo. En su más reciente estimación, el ministro, Shin Wok-sik, puso la semana pasada en 10.000 el número de contenedores enviados por Corea del Norte a Rusia.

Además, la Casa Blanca dijo en enero que Rusia había comenzado a lanzar misiles balísticos producidos en Corea del Norte. Expertos en control de armamento afirmaron que se han encontrado fragmentos del misil balístico de corto alcance Hwasong-11A en los escombros tras los ataques aéreos rusos contra ciudades ucranianas desde hace meses, incluido Járkov en febrero. Corea del Norte también podría estar suministrando misiles antitanque y misiles tierra-aire portátiles, así como rifles, lanzacohetes, morteros y proyectiles, según declararon a los periodistas militares surcoreanos en noviembre.

Tanto Moscú como Pyongyang niegan el comercio de armas, prohibido por las sanciones de Naciones Unidas.

¿Qué importancia tienen estas armas?

La guerra en Ucrania es una guerra de desgaste, en la que Rusia y Ucrania tratan de superarse en armamento mutuamente, disparando miles de proyectiles de artillería, misiles y cohetes cada día. Eso significa que toda la munición proporcionada por Corea del Norte ayuda a mantener la ventaja de Rusia sobre Ucrania.

Los misiles de la serie Hwasong-11A, en particular, tienen un alto grado de precisión y son difíciles de derribar, afirmaron los expertos.

Pero se cree que al menos algunas de las otras armas son antiguas o poco eficaces. En el otoño pasado, Mark A. Milley, máximo responsable militar de EE. UU. en ese momento, dijo que dudaba que fuera “decisivo” cuando se le preguntó si los proyectiles de 152 milímetros suministrados por Corea del Norte tendrían un gran impacto en el campo de batalla.

“¿Tendría una gran diferencia? Soy escéptico al respecto”, declaró poco antes de dimitir como jefe del Estado Mayor Conjunto.

