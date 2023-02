Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, excandidato presidencial, ha informado este martes que se ha desmarcado de la asamblea Punto de Partida y Mexicolectivo esto por “consideraciones de carácter político”.

En un comunicado de prensa, Cárdenas explicó que observó el desarrollo del documento, pero que en ningún momento ha sido convocante ni ha participado en su formulación.

Activistas, académicos, empresarios, políticos y exfuncionarios lanzaron el día de ayer el grupo “Mexicolectivo” para debatir y proponer ideas que mejoren a México. A lo que el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solo expresó que trabajó con diversos políticos alrededor del año en la elaboración del documento “Punto de Partida. Una Nueva Visión de País”.

“En el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Cárdenas se pasó con los adversarios: AMLO