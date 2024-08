‘Cuentan los resultados’, expresa AMLO confianza en García Harfuch porque ‘fue buen secretario’ en la CDMX

“Sí, porque fue buen secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México y, aunque no lo es todo, en política cuentan los resultados”, respondió.

En campaña, García Harfuch fue cuestionado por haber formado parte del Genaro García Luna y por su participación en el caso Ayotzinapa.

Cuando el exsecretario de Seguridad Pública de la CDMX aspiraba a la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno, el Presidente fue cuestionado en varias ocasiones sobre los vínculos del expolicía federal con el grupo de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que construyeron la llamada “verdad histórica”, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

ABOGA AMLO POR HARFUCH

El Jefe del Ejecutivo abogó por el futuro funcionario federal.

“Miren, ya no puedo yo meterme en estos asuntos, ya entregué el bastón de mando del movimiento y la banda presidencial la voy a entregar a finales de septiembre. Pero ¿por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir?

“¿Quién va a decidir? El pueblo. Si es tan malo, tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente, está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene. Y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sabe perfectamente, perfectamente, lo que no le conviene”, dijo en su momento.

En julio pasado, cuando la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció el nombramiento de García Harfuch, López Obrador destacó su gestión como jefe de la Policía de la Ciudad de México, señalando que en ese tiempo se registró la menor incidencia delictiva en los últimos 30 años.