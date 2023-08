Dan de alta a Santiago, menor que sufrió paliza en Subway de SLP; aun sin señales de su agresor

Santiago, menor de edad víctima de una fuerte paliza en un Subway de San Luis Potosí, fue dado de alta del hospital del Seguro Social, sin embargo, fue trasladado a un hospital privado por la Comisión a Víctimas del Estado.

Asimismo, el alcalde Enrique Galindo ha indicado que no se tiene información del paradero de Fernando, alias “El Tiburón”, agresor del joven trabajador, empero, se mostró seguro de lograr su detención: “De eso yo no tengo duda [...] A lo mejor no está en San Luis Potosí”, indicó.

Humberto Padgett dijo a Radio Fórmula que, contrario a lo dicho por diversos medios, Fernando no es un hombre poderoso o ligado al crimen organizado, incluso, se presume que no ha huido tan lejos.