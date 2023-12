Dan prisión preventiva a René Gavira por desfalco a Segalmex

CDMX.- El exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, permanecerá tras las rejas luego de que un juez le cambiara la medida cautelar en la audiencia intermedia que se celebró este viernes.

El juez Gerardo Genaro Alarcón resolvió dictar prisión preventiva justificada contra el exfuncionario que fue detenido luego de entregarse en la Ciudad de México tras ocho meses como prófugo de la justicia.

En la audiencia en los juzgados del reclusorio Norte, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó la modificación en las medidas contra el acusado debido a que existía riesgo de que pudiera escapar de la ley, argumentando que el imputado no se presentó a comparecer en marzo luego de decretarse un receso en una de la diligencias.

El elemento del MP también argumentó que el exdirector de Segalmex no se presentó a firmar cada 15 días a la Fiscalía General de la República como se había acordado, por lo que comenzó a ser considerado como prófugo.

Gavira Segreste es acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por la supuesta utilización de 800 millones de pesos de Segalmex para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El exfuncionario también es señalado por el desvío de 142 millones 440 mil 883 pesos para la adquisición de azúcar que no se entregó en su totalidad.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en su conferencia matutina que lleva a cabo en Palacio Nacional y aseguró que se llegará hasta el fondo de la investigación por este caso.

“Se detuvo a uno de los involucrados del fraude a Segalmex, se entregó, y se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad”, señaló el mandatario.

“Nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad ahí está el caso Segalmex. Entonces me interesa, qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales”, mencionó.