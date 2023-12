Dan sentencia de cinco años a esposa de ‘El Mencho’ por lavado de dinero

CDMX.- Rosalinda González Valencia “La Jefa”, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciada a cinco años de prisión por delitos relacionados con lavado de dinero.

La jueza del Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec, Morelos, Guillermina Matías Garduño, determinó que Rosalinda ocultó movimientos financieros entre 2015 y 2016 en una cuenta bancaria vinculada con un autolavado ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

El abogado de Rosalinda González, Víctor Francisco Beltrán, mencionó que la esposa de “El Mencho” fue condenada por no acreditar la procedencia legal de 75 mil pesos en una cuenta a nombre de Jessica Johana Oseguera González.

El equipo legal apeló la sentencia ante un Tribunal de Apelación de Morelos debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no la acusaba de ocultar dichos fondos, sino de solo adquirilos y transferirlos.

“No se demostró que la señora pertenezca a un grupo de la delincuencia organizada. No se demostró que haya operado con recursos de procedencia ilícita. No se demostró que haya lavado dinero y no se demostró que haya manipulado las cuentas bancarias”, mencionó el abogado.

Medios locales señalan que la esposa de “El Mencho” estuvo presente en la audiencia y en ella mostró inconformidad por la sentencia que recibió, al considerar que no fueron valorados todos los elementos de prueba con los que contaban sus abogados.

Desde el pasado 19 de julio González Valencia redactó un documento que envió a la fiscalía federal, en la que solicita a la Guardia Nacional que le realizaran una “evaluación de riesgos procesales” para que le retiraran la medida de prisión justificada.

Pese a que “La Jefa” presentó un amparo en el mes de agosto ante Guillermo Amaro Correa, juez Noveno de Distrito de Morelos, las autoridades judiciales optaron por desechar su demanda.

Ante el rechazo a su recurso Rosalinda González tuvo que permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos” en Coatlán del Río, Morelos, en donde ha estado desde noviembre de 2021, fecha en la que fue reaprehendida por no cumplir la medida cautelar que le habían dictado.