INE ordena que se retire publicación que ilustra a Sheinbaum con esvásticas

CDMX.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la revista “Siempre” que se retire el ejemplar 3678 y la nota editorial de Internet en la que colocan una imagen de la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, con esvásticas.

El Movimiento Regeneración Nacional denunció a la directora de la revista, Beatriz Pagés Llergo Rebollar, y a los responsables de la edición impresa por la publicación y distribución del ejemplar.

En el articulo divulgan la leyenda “¡No permitamos que gane”, por lo que el instituto consideró que ese está generando un discurso de odio, por lo que también hacen un llamado a la ciudadanía a no votar por el partido ni por su candidata.

La comisión resolvió no conceder la medida cautelar respecto de la promoción de la portada editorial en Internet, debido a que la imagen ya no se encuentra en la red, por lo que el ordenamiento fue sobre la edición impresa, para la que concedieron un plazo no mayor a 24 horas para su retiro.

“El material no está amparado en la libertad periodística y en cambio pudieran transgredir los derechos político-electorales de Morena y de su precandidata presidencial única”, señalaron.

Por su parte, Claudia Sheinbaum calificó la portada de la revista como una “infamia” por usar el odio y la discriminación en su contra.

Tras la resolución de la comisión, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, festejó la medida y señaló a Pagés de estar “bien identificada con la derecha recalcitrante que usó la discriminación y el odio” para divulgar la publicación, la cual calificó de “deshonesta y ultrajante”.