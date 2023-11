De la gubernatura a los escenarios... Omar Fayad es anunciado como DJ en festival

CDMX.- El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, fue anunciado como parte del line up del festival “Welcome to Hell, Night of the Witches”, el cual se realizará este 9 de noviembre en el autódromo Moisés Solana, en el municipio Epazoyucan.

En el evento también estarán los los DJ’s, Dam Dam Perreo, Los Dutis, Room & Boss, Alive, DJ Murdook, Marea, DJ Tolle, Los del Dorado, Sid Saes, Soft Boy, Young Milion, DJ Rocha, y otros invitados.

El evento también contará con arrancones de cuarto de milla y un concurso de disfraces con diversos premios para los mejores.

En abril de 2022 el exmandatario hidalguense fue captado ambientando un antro en el estado de Hidalgo, en donde estuvo acompañado por sus hijos en un festejo.