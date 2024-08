Defiende AMLO a Rocha Moya: es un ‘acto de mucho valor civil’

“Desde que se dan estos hechos empieza la Fiscalía General a investigar sobre los sucedido y se pide información al gobierno de Estados Unidos, según me informa la Fiscalía”, indicó el mandatario.

“Él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia y de mucho valor civil. Además, es su responsabilidad que el mismo día que sale la carta o que se da a conocer la carta, nosotros estábamos allá en un acto que estaba programado y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba”, mencionó.

“Que estaba consciente, que no era nada más invocarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, involucrar a ‘ya saben quién’ y seguir con la misma campaña de narcopresidente”, comentó López Obrador al lanzarse contra las periodistas Anabel Hernández y Dolia Estévez”, indicó.

Sobre la investigación que lleva a cabo la FGR pidió a Alejandro Gertz Manero que presenten un informe lo más pronto posible, de manera periódica, para que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto.

El mandatario también pidió que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos porque todavía no se cuenta con la documentación completa.