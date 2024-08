Defiende AMLO su estrategia de seguridad: la oposición todavía se ríe

CDMX.- A mes y medio de terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que todavía se ríen de su estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador volvió a criticar que en comparación con México, en Estados Unidos no se atienden las causas ante la muerte de jóvenes por el consumo de drogas como el fentanilo.

“Nosotros lo hacemos desde luego (detener a líderes de la delincuencia), hemos detenido a muchos, pero no estamos pensando que con eso se va a resolver el problema. No, la estrategia en México, y se ríen cuando digo, ‘abrazos, no balazos’. La estrategia en México es atender las causas”, declaró López Obrador.

En el Salón Tesorería, el Presidente llamó a mantener valores y apostó por la familia en México como institución.

De nuevo pidió a Estados Unidos bajar el gasto bélico porque se llevan la mitad del presupuesto: “Alcanzaría para educación pública y gratuita, y atención a los jóvenes”.