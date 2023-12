Denuncia Corral ser víctima de campaña de odio tras sumarse a campaña de Claudia

“Ya van varios hechos en los que personas que estuvieron en prisión por delitos de peculado agravado, todos excolaboradores de César Duarte, me han amenazado, insultado e incluso han realizado actos de provocación de manera directa contra mi persona” , detalló el exgobernador Corral.

De acuerdo con la denuncia pública hecha por el exmandatario a través de su cuenta de X (antes Twitter), aunque no es la primera vez que lo amenazan excolaboradores de César Duarte, todos procesados por actos de corrupción, aseguró que es la primera ocasión que es agredido físicamente.

EXSECRETARIO DE JAVIER DUARTE AGREDE A CORRAL

Sobre la agresión en el restaurante, en un video que dejó constancia de éste se observa cómo Romero Maldonado le grita a Corral “pinche huevón, cabrón” y le reclama que un 24 de diciembre lo detuvieron cuando se encontraba en compañía de sus nietos e hijos.

“No se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, cabrón... Me agarraste de 74 años, tengo 79”, se escucha decirle al exgobernador.

Aunque en la grabación no se observa, medios locales reportaron que Corral recibió también una cachetada sin mencionar de parte de quién vino.

En la denuncia hecha en redes, el expanista acusa a Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua de origen panista, de proteger “abierta y cínica” a “estos delincuentes confesos”, ante los que se encuentra en “estado de indefensión”, motivo por el cual solicita el apoyo de las autoridades.