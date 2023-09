Denuncia diputada panista a Ignacio Mier por derroche en espectaculares

“No, bueno, eso es de risa, eso no vale, no le hagan el juego [...] A ver, no somos iguales y no quiero responderle, porque luego me vaya a acusar de violencia política en razón de género, entonces, mejor ahí. Ella ya hizo que procedan, yo digo que no, ella dice que sí. Y no quiero expresarme porque su pasado la traiciona”, señaló.

Tras recordar que la denuncia de Aranda ya está radicada en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral de Puebla, Mier omitió contestar quién le puso los espectaculares y acusó que los señalamientos en su contra se deben a que va a arriba en las encuestas por la Gubernatura de la entidad.

“Se han unido todos para quererme descarrilar, pero tengo algo, soy como un cóndor, yo puedo cruzar los pantanos sin mancharme las alas nunca”, afirmó.

Mier indicó que la próxima semana consultará a sus compañeros de bancada si debe pedir o no licencia para buscar la candidatura al Gobierno poblano.

“Lo voy a consultar la próxima a mis compañeros, que ellos valoren, determinen si soy un elemento que puede propiciar la unidad de la coalición y el grupo parlamentario para continuar con el trabajo, que es importantísimo y vital para el País: sacar el Paquete Económico”, dijo.

(Con información de Reforma)