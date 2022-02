Denuncian a secretaria de Salud en CDMX por distribuir ivermectina ‘sin sustento científico’

Este jueves, 10 de febrero, legisladores del partido Movimiento Ciudadano del Senado y de los congresos federal y capitalino, denunciaron ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, por adquirir y administrar, sin sustento científico, Ivermectina y Azitromicina en el kit sanitario a enfermos de COVID-19.

A su vez, acusaron al titula de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, por excederse en las atribuciones de su función pública, respectivamente.

Esto lo apuntaron como “un error grave” y engaño a los capitalinos, pues administraron fármacos “de manera irresponsable”, por lo que deben responder ante las autoridades.

“Presentamos esta queja porque, no sólo es una falta de ética, sino, es un engaño a la ciudad, a los miles de pacientes que enfermaron y dieron positivo a COVID-19 el año pasado y antepasado, administrando un medicamento que no sólo no estaba probado, sino, estaba contraindicado y vamos a pedir la intervención de la Contraloría para que investigue y finque responsabilidades”, estableció Torres González, uno de los representantes.

Por su parte, la Secretaría de Salud capitalina ha señalado que no fue un experimento, pues “se basaron en evidencia científica disponible en ese momento” y que cuando el gobierno federal desaconsejó su uso, dejó de entregarse en septiembre de 2021.

