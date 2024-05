Denuncian a Torruco por lavado: ocultó mansión en Bexar, condado donde escondió dinero Javier Villarreal

“ De esta empresa, no sabemos su giro, no quiero especular, pero desde transacciones financieras hasta lavado de dinero, y eso sí es lo grave, o sea, ¿por qué lo oculta? Esto a lo único que nos lleva a pensar, es que algo está haciendo mal. Esto nos huele mal”, expresó.Dijo que también buscarían al secretario Torruco para entregarle la denuncia y pedirle una explicación “de todas las irregularidades que encontramos en sus declaraciones patrimoniales, y que implica estas casas, que aparecen, desaparecen, yo le digo que es el mago Torruco, porque aparece y desaparece propiedades”.

“Esa declaración es un ejemplo de la opacidad que ha caracterizado al señor López Obrador, el tema de Miguel Torruco no es el primer secretario, vemos ya las propiedades que le han ido apareciendo también a la señora Rocío Nahle, por lo cual, la Secretaría de la Función Pública no está haciendo su trabajo”, dijo.

Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca expuso que entre 2018 y 2020, Miguel Torruco declaró la posesión de sus casas “de manera intermitente e irregular, y con discrepancias en fechas y montos; en cambio, la empresa, en ningún momento la declara, no solo no la declara, de manera expresa dice que no forma parte de ninguna sociedad, asociación o empresa”.

“Si en las siguientes 48 horas no aclara porque omitió declarar esta empresa, a qué se dedica y cuáles son sus cuentas, sabremos que con su silencio estará aceptando que es una empresa irregular para esconder dinero y propiedades”, dijo.