Denuncian al medio hermano del ‘Cuau’, acusan a líder de Morena en Morelos de violencia doméstica

Empezaron a vivir juntos y después formalizaron su concubinato con el nacimiento de su hija- que actualmente tiene 11 años-.

La violencia, humillaciones y vejaciones se agudizaron, narró ella.

“Recuerdo que cuando mi hija tenía apenas unos meses de nacida, un día se enojó tanto, que sin importar que yo la tenía en brazos me jaloneó y me soltó un trancazo y yo por instinto me volteo y su puño pasó rozando a la bebé”.

Liu admite que a lo largo de su relación hubo momentos buenos, pero en todo caso se opacaban con actitudes de violencia pasiva, agresiva y controladoras.

Liu sostiene que tenía que cumplir con un desglose detallado de los gastos y debía entregarlo en una libreta a Ulises Bravo, quien entre más ganaba o tenía mejores posiciones -primero en la delegación Coyoacán, en Ciudad de México, en el Gobierno de Morelos y hasta su actual cargo como delegado especial de Morena- era cada vez más exigente.

“Si llegaba a la casa y no estaba prendido el aire acondicionado, eran insultos, chantajes y gritos; de las últimas ya hasta frente a la niña, que incluso intentaba intervenir y también había insultos para ella”.

Los episodios violentos los presenciaron la mamá de Bravo y hasta su medio hermano, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero se limitaban a intentar mediar, dijo la mujer.

Liu narró que hubo ocasiones en que las cosas se salían de control por las golpizas, por lo que llamaba a la policía; sin embargo, dijo que el mandatario era avisado y pedía que se calmaran las cosas para frenar cualquier escándalo.

Afirmó que su relación estuvo marcada por las infidelidades, las cuales se agudizaron al llegar a Morelos. Asegura que algunas de las mujeres, la mayoría más jóvenes que él, trabajan en distintas áreas del Gobierno de Morelos que encabeza Blanco Bravo, y quienes presuntamente recibieron beneficios laborales.

Ella narró que al menor reclamo, Ulises la retaba a comprobarlo; luego venían las amenazas y los golpes.

Lui León afirmó que descubrió la última infidelidad el pasado 24 de julio, que resultó en un episodio más de violencia, con insultos, golpes y amenazas, que nuevamente presenció su hija.