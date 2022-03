Denuncian hundimientos de suelo en la ruta del Tren Maya

Por ejemplo, en un video publicado en redes sociales, se muestra cómo, para hacer posible la obra, se aplasta prácticamente la entrada a las cuevas o xenotes que abundan en la zona. El narrador enlista las razones de ser de estas áreas naturales; desde cabidades para el flujo del agua, hasta lugares sagrados para los ancestros mayas. “Lo peor que he visto de esta devastación” , expresa con preocupación.

Las denuncias y advertencias en contra de la construcción del Tren Maya , obra insignia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , no cesan. Sumado a la reciente campaña protagonizada por personas del medio del espectáculo, una de las denuncias en las que más se ha hecho hincapié es como ese medio de transporte afectará el sistemas de cuevas y ríos subterráneos que se encuentra en esa área.

Y para lograrlo, se ha hecho un nuevo trazo que no solo afecta a la selva -en donde se han talado miles de árboles- sino también a ríos subterráneos, cuevas y cenotes, así lo han denunciado varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales han mostrado algunas imágenes de la destrucción del medio ambiente de Quintana Roo, lugar conocido no solo por sus bellas playas enclavadas en el Caribe mexicano, sino también por su inmensa riqueza natural y cultural.

Debido a los retrasos en la construcción de varios tramos del Tren Maya, en enero pasado se dio el relevo del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Rogelio Jiménez Pons dejó de encabezar el Proyecto del Tren Maya y la dirección del Fonatur para ser sustituido por Javier May, quien hasta ese momento se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar.

Con la llegada de May, los trabajos de construcción han apresurado el paso para concluir la obra en tiempo y forma y aunque muchas comunidades de pueblos originarios mayas se han opuesto al Tren e incluso han obtenido amparos, el tren va a pasar bajo cualquier circunstancia.

