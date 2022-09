Desaparecen dos mujeres dentro de enorme socavón en Guatemala

Los familiares de dos mujeres desaparecidas desde hace tres días, cuando su vehículo con ellas a bordo cayó en un pozo al desmoronarse una calle Villa Nueva, Guatemala, exigieron el martes a las autoridades su aparición “vivas o muertas”.

Por momentos se puede sentir la vibración de la calle y un sonido seco: son toneladas de tierra y asfalto que se desprenden y caen al socavón que se formó en la noche del sábado y al que cayeron dos vehículos. Cuatro personas fueron rescatadas con vida.

Las mujeres fueron identificadas como Olga Emilia Choz, de 38 años, y su hija Mishell Mejía Choz, de 15. Su esposo, Adolfo Mejía, fue rescatado con vida, pero debieron amputarle dos dedos de su mano izquierda que se lastimó al intentar rescatar a su hija.

La familia regresaba a su vivienda luego de un día de trabajo en un mercado local donde vendían ropa. Las copiosas lluvias del invierno en Guatemala han provocado derrumbes, agrietado calles y generado socavones como el que se tragó el vehículo con las dos mujeres.

“Ya son tres días, lo que queremos es que no paren, las queremos vivas o muertas, no nos vamos de aquí hasta encontrarlas, mi familia no está completa”, dijo Felipe Mejía, suegro y abuelo de las mujeres.